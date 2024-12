Ora è ufficiale, è Andrea Gabrielli il nuovo allenatore del Cerveteri, che il presidente Lupi ha scelto per ricostruire i progetti del club. La prima esperienza da allenatore in una prima squadra è recente, lo scorso anno con il Borgo San Martino, in Prima categoria, arrivato alla quarta posizione.

«Mi fa piacere che la società abbia ritenuto opportuno scegliermi per guidare il Cerveteri, che spero venga ripescato in Promozione - esordisce l'allenatore-. La Prima è un campionato dove vincere è difficile, in cui serve una squadra forte, organizzata e con uomini di esperienza. Mi metterò a disposizione della società per cominciare a lavorare su un progetto di rinascita, dopo una stagione deludente e molto confusionaria. È chiaro, come dicevo, che il ripescaggio cambierebbe le carte in tavola, anche perché la città non merita di disputare il campionato di Prima. Io -continua Gabrielli - ritengo di aver fatto un buon lavoro con i giovani, portando dei risultati importanti con le squadre giovanili che ho allenato».

Ora più che della squadra, il pensiero è rivolto al ripescaggio, che dipenderà dal fatto se ci siano fusioni oppure rinunce in Promozione.

