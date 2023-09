L’arbitro di Ladispoli Andrea Ancora, della sezione di Roma 1, ha diretto il match tra Benevento e Taranto andato in scena giovedì alle ore 18.30. Il fischietto capitolino non ha mai diretto la formazione giallorossa, se non in qualche sporadica occasione con le formazioni giovanili. Si tratta di un quarto anno in Lega Pro, categoria nella quale ha arbitrato 37 incontri, caratterizzati da 16 successi interni, 12 pareggi e 9 exploit esterni. Al Vigorito è stato coadiuvato dagli assistenti Palla di Catania e Linari di Firenzi. Il quarto uomo sarà Gavini di Aprilia.

