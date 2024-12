Un’altra bella edizione del Trofeo delle Stelline Libertas disputato presso il Centro Sportivo Parrocchiale Sacro Cuore sabato scorso, come ormai è tradizione delle gare che organizza l’Asd Libertas Pilastro, in primo piano c’è sempre la voglia di stare insieme e realizzare manifestazioni che risaltano i veri valori dello sport (amicizia, fraternità, giochi, divertimento), che viene trasmesso ai bambini e ragazzi che partecipano ai trofei. Si è iniziato alle ore 9 con i bambini più piccoli, alcuni di essi hanno messo i pattini da poco tempo, ma che già in pista si fanno notare, per la gioia dei genitori e parenti, via via con l’età è salito il livello delle difficoltà fino ad arrivare ad atleti più grandi e con il grado di difficoltà più elevato, per finire con la disciplina della Solo Dance.

«Ringraziamo - afferma Carlo Turchetti dell’Asd Libertas Pilastro ’92 - le associazioni che hanno voluto essere presenti: Fulgur Tuscania, Star Roller Club, Stella Azzurra, Tuscia S.C. e gradito ritorno delle associazioni P.A. di Angri».

A tutte le atlete, indipendentemente dalle classifiche, è stato consegnato un trofeo a tema con le stelline. Prossimo appuntamento per le atlete della Solo Dance il campionato regionale, valido per la qualificazione al campionato italiano Federale, che si svolgerà a Roccaraso domani. Ora parte la preparazione del saggio-spettacolo in programma sabato 15 giugno sempre presso il Centro Sportivo Parrocchiale Sacro Cuore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA