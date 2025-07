E dopo la vice presidente Claudia Russo l’altra novità di giornata in casa Viterbese riguarda il potenziamento dello staff con la presentazione del nuovo fisioterapista Simone Di Serio della “Fisio-Sport Di Serio” e si tratta di un gradito ritorno visto che qualche stagione fa aveva ricoperto tale incarico. Questa la presentazione del club: “La Società Us Viterbese dà il benvenuto al professionista Simone Di Serio della “Fisio-Sport Di Serio”, con cui è stato raggiunto un accordo per la prossima stagione. Il dottor Di Serio si occuperà della fisioterapia della prima squadra, mettendo a disposizione competenza ed esperienza al servizio dei nostri atleti. Benvenuto nella famiglia gialloblu”. Quindi un altro tassello che si incastra al suo posto nell’organico dello staff a disposizione di mister Gardini per il prossimo campionato di Eccellenza dove la Viterbese vuole essere protagonista e punta al ritorno in Serie D.

