Altro pari per il Kaysra che rimonta ancora una volta da una situazione sfavorevole. Con il Caprarola finisce 2-2, altra partita comunque ricca di emozioni. Rispetto alla prima giornata con Oriolo stavolta erano stati gli uomini di mister Graniero a passare in vantaggio con Tamasi, poi la reazione degli ospiti in gol con Provinciali su penalty e il momentaneo 2-1 nella ripresa. Morlando ha rimesso le cose a posto siglando il pareggio definitivo. Si è giocato al Galli domenica pomeriggio e prima del match tradizionale consegna dei fiori alla moglie di Mirko Nestola, scomparso e mai dimenticato a Cerveteri. Applausi ed emozioni per il ricordo all’ex centrocampista a cui è dedicata la società, fiori per la moglie Giada e la figlia Aurora. Poi tutti in campo. Graniero ha ripresentato il 4-3-3 con Ricciardi tra i pali, poi in difesa Virgili e Bonafede sulle corsie laterali, al centro Levano e Ciammella. Sulla mediana Tenaglia play con Spina e Santori interni. Il tridente offensivo composto da Tamasi, in posizione centrale, Verna e capitan Morlando. Si aprono le danze sotto lo sguardo attento di patron Roberto Muscas. Partono bene i cerveterani in maglia biancoverde. Le prime percussioni sulla destra portano la firma di Verna che mette due palle tagliate dentro sulle quali la difesa del Caprarola riesce sempre a sventare il pericolo. Kaysra che riesce ad evitare i guai in un contropiede non finalizzato dalla squadra avversaria. Intorno alla mezz’ora però Morlando va via sull’out di sinistra, effettua un tiro velenoso sul quale il portiere si disimpegna ma Tamasi è al posto giusto al momento giusto, stoppa ed è lucido per insaccare sotto all’incrocio. Nel miglior momento dei padroni di casa ecco la percussione del Caprarola. C’è un fallo in area e l’arbitro indica il dischetto. Provinciali non si fa pregare e supera Ricciardi. Nella ripresa gli ospiti passano sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Kaysra però non si arrende, come a Oriolo, e riesce a pervenire al pari. Verna si incunea in area e viene abbattuto. È calcio di rigore. Morlando è glaciale e infila la palla sotto la traversa. Poi monologo degli uomini di Graniero che nonostante il forcing e alcune occasioni con Musa, subentrato al posto di Virgili, non riescono a siglare il gol vittoria. Da registrare un’espulsione molto contestata da parte dei padroni di casa, quella di Bonafede che era venuto a contatto con un avversario, poi espulso anche lui per proteste. Gli altri cambi: Polucci e Petronio per Tenaglia e Ciammella. Domenica altra gara interna contro la Vejanese per cercare i primi tre punti stagionali.

«Sono contento ancora della reazione - commenta mister Graniero - peccato però per i gol presi, un po' come all’esordio. Magari con qualche errore in meno entrambe le partite le potevamo portare a casa. Il Caprarola era una squadra esperta e ciò conta in questa categoria. Dobbiamo crescere sotto alcuni punti di vista. Peccato anche per il rosso direi ingiusto al nostro Bonafede. Quello che ci tengo a dire e che in entrambe le partite meritavamo di più, i ragazzi hanno espresso un calcio pulito e ordinato. Per come si erano messe però il pareggio ci può anche stare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA