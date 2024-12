La Favl Cimini Viterbo nella giornata di ieri ha comunicato di aver perfezionato la sua pratica di iscrizione necessaria ed il versamento di tutte le quote previste per essere ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza, compresa la Coppa Italia. Eccellenza che avrà inizio domenica 8 settembre 2024. La Fc Viterbo comunica inoltre di aver sottoscritto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Iurato, per la stagione 2024/2025 del campionato di Eccellenza. La carriera calcistica del centrocampista classe 2000 è iniziata nelle giovanili della Salernitana. Durante la stagione 2020-2021 ha giocato per il Foggia in Serie C. In seguito è passato al Seregno, dove ha militato sia in Serie C che in Serie D. Vanta un totale di 26 presenze in Serie D e di 18 in Serie C. Iurato ha terminato il campionato 2023/2024 in Eccellenza con l’Academy Ladispoli, centrando la porta per 11 volte.

Inoltre il club di Vignanello ha siglato un'intesa per il diritto alle prestazioni sportive di Manuel Valerio. Il difensore romano classe 2003, in forza al Villalba nella stagione 2022/2023, ha chiuso l’ultimo campionato in Eccellenza umbra con il Terni Fc. Qui ha giocato in partite decisive, tra cui la finale di playoff Nazionale Eccellenza contro la Cairese a giugno 2024.

«A Matteo e Manuel va il nostro benvenuto e l’augurio di una carriera con i colori gialloblu piena di soddisfazioni - si legge nel comunicato del club - con i giocatori precedentemente arrivati si tratta di tutti elementi fortemente voluti da mister Puccica con una Fc Viterbo che si sta formando e che alla luce dei giocatori presi sembra essere nelle condizioni di poter disputare un campionato di sicuro livello diventando anche una possibile outsider nei giochi finali. Ora si attendono le altre new entry e l’ufficialità dei giovani confermati e che entreranno in pianta stabile nell’organico della prima squadra».

Il difensore Manuel Valerio, classe 2003

