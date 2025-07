Conferma con la maglia biancostellata anche nella prossima stagione per Alessio Albenzi, romano, classe 2003. Nato cestisticamente nel settore giovanile del Basket Frascati, veste per tanti anni i colori della società castellana dove per due stagioni fa la spola a Monteporzio, per poi tornare nel 2022 nel suo team originario e trasferirsi nella stagione 2023/24 alla società Città Futura Roma, dove disputa una stagione molto buona contraddistinta da 10,1 punti di media a partita. Lo scorso anno la WeCom-Ortoetruria lo vuole a Viterbo in un’annata dove dimostra ottime doti ed una notevole crescita tecnica. Giocatore estremamente atletico, va a comporre il reparto lunghi del roster viterbese e pur possedendo caratteristiche da esterno, può efficacemente essere utilizzato anche sotto le plance. Ad Alessio, che quest’anno vestirà la maglia numero 12, un grande in bocca al lupo per la nuova stagione.

IL GIRONE. Intanto è stato ufficializzato il girone del club viterbese che militerà nel gruppo E. Queste le squadre che ne fanno parte e si tratta di team della Campania, del Lazio, due squadre della Sardegna e una abruzzese. Cambia la formula con un girone composto da 15 squadre, gare di andata e ritorno con le prime otto che accederanno ai play off: Nuovo Basket Aquilano (Abruzzo), Promobasket Marigliano (Campania), Angri Pallacanestro (Campania),Cestistica Benevento (Campania), Step Back Caiazzo (Campania),Pallacanestro Antoniana (Campania),Scandone Avellino (Campania),Tiber Roma (Lazio),Carver Roma (Lazio),Basket Ferentino (Lazio),Stella Ebk Roma (Lazio),Stella Azzurra Viterbo (Lazio),San Paolo Ostiense (Lazio),Esperia Cagliari (Sardegna),Pallacanestro Sennori (Sardegna).

