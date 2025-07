Anche l’Allumiere comincia a fare sul serio. Dopo aver definito le questioni societarie, che hanno portato in sella al club il nuovo presidente Cesare Gobbi, e dopo aver annunciato Mario Castagnola come nuovo allenatore al posto di Riccardo Sperduti, la società biancazzurra passa alle novità che riguardano il roster per la prossima stagione, che sarà ancora una volta in Prima Categoria.

Torna a calpestare l’erba sintetica della Cavaccia, il classe 2004 Giampiero Carolini, poi passato dalle giovanili del Ladispoli, prima di militare con Tolfa e Tarquinia. Nasce centrocampista, ma per le sue doti tecniche e tattiche può essere impiegato da jolly in diversi ruoli. Novità anche quella di Francesco Castagnola, classe 2007. Si tratta di un attaccante che lo scorso anno ha giocato con la Juniores Elite del Santa Marinella e or andrà a rinforzare la batteria degli under allumieraschi. Importantissimo l’approdo di Davide Midei, terzino destro conosciuto soprattutto per la sua esperienza con il Santa Marinella. Forza fisica, intelligenza tattica ed esperienza, questi i piatti forti del ragazzo che lo scorso anno ha giocato per l’Atletico Monterano, con cui ha sfiorato la vittoria del campionato nel girone C di Prima Categoria.

Tempo anche di riconferme, con il portiere Emanuele D’Angelantonio che giocherà per la terza stagione con la società collinare. Hanno rinnovato anche Giordano D’Errico e Cristian Cirotto, che metteranno esperienza e duttilità a disposizione dei più giovani. Terza stagione alla Cavaccia anche per l’attaccante Marco Castagnola, che troverà papà Mario sulla panchina. Sacrificio e cuore per la causa ci saranno ancora per Dario Terenzi.

