Nemmeno il tempo di riposarsi dopo il Città di Civitavecchia, ed ecco che la Centumcellae è pronta a cominciare un nuovo torneo. Sabato 16 e domenica 17 settembre, allo stabilimento balneare “La Perla del Tirreno” di Santa Marinella, ci sarà la prima edizione del memorial Fabio Ballarini di beach waterpolo. Domani in acqua le categorie U16 e U18, mentre domenica spazio ai senior. A contendersi la coppa saranno Centumcellae, Olympic Roma, Viterbo, Villa York e Delta. Semifinali e finali si disputeranno sempre tra le 16 e le 17.30. «Sarà un bel test prima della preparazione - commenta mister Daniele Simeoni - approfitteremo anche per schierare con il Viterbo di Simone Ubertazzo alcuni elementi della nostra squadra per cominciare a dare vita ad una collaborazione percorribile, con l'obiettivo di far andare a giocare al Viterbo chi vorrà avere un impegno minore, come quello del campionato di serie D».

