CIVITA CASTELLANA - Terza giornata di campionato per la Jfc che ospita il Ginestra e vince uno a zero. Partita scorbutica e agonisticamente valida, ma corretta, tra le due formazioni. Nella prima frazione sostanziale equilibrio con due grosse occasioni dei civitonici.

Nella prima Ippoliti, di testa, manca di poco il bersaglio, mentre pochi minuti dopo Troiano devia in angolo un tiro insidioso di Michelini. Nel mezzo un gol annullato a Sciommeri per un fuorigioco millimetrico. Ma la più grossa occasione è degli ospiti, con il palo colpito da Marchesani a portiere battuto.

Nel 1° minuto di recupero Ulisse, con un tiro dal limite, non lascia scampo al portiere avversario: 1-0. In apertura di ripresa Michelini spreca l'occasione del raddoppio e al 10' st Coretti, con un intervento prodigioso, salva il risultato su Falchetti lanciato a rete. La gara scivola via su un sostanziale equilibrio, con il Ginestra che le prova tutte per raggiungere il pari e, dopo 6 minuti di recupero, l'arbitro decreta la fine della contesa.

IL TABELLINO:

FC Civita Castellana 1 - Ginestra 0

JFC CIVITA CASTELLANA: Coretti, Santucci, Anzellini (14' st Franco), Tribolati, Rizzo, Ippoliti, Ulisse (18' st Carpenti), M. Giovannetti (28' st Giuliani), Sciommeri, Salvatori (35' st R. Giovannetti), Michelini (49' st Molon). A disp.: Nilo, Pieri, Molinari, Salvitti. Allenatore: Ronconi.

GINESTRA: Troiano, Marcangeli, Salvati, Tosoni (35' st Panta), Ioannilli, Lesyk, N. Vittori (39' st Cicolani), Marchesani, Falchetti, T. Vittori, Di. Tulli (27' st Ciavattieri). A disp.: Da. Tulli, Di Vetta, Farinelli, Lazzarini, Bonaventura. Allenatore: F. Tulli.

Arbitro: Sig.ra Orazi di Albano Laziale.

Ammoniti: Santucci, Ulisse e Carpenti (JFC); Ioannilli, Lesyk e Ciavattieri (G).

Marcatore: 46' pt Ulisse.