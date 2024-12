È ancora Alessio Falco a regalare un successo al Borgo San Martino, che si mantiene in alto alla classifica, cercando di blindare il terzo posto. La vittoria sul campo del Dopolavoro Ferroviario Civitavecchia per 1-0 ha caricato di fiducia l’ambiente, che ora attende con ansia il responso dei consigli disciplinari sul caso della gara giocata a dicembre contro il Cassia, in cui la società di casa ha schierato un calciatore squalificato.

«Sono tre punti - ha detto mister Gabrielli - che ci aspettano. Per la federazione abbiamo presentato il ricorso oltre i termini, invece non ci era stato comunicato la data ultima. Una beffa pesante, abbiamo inoltrato un altro ricorso, ma andremo avanti per vie legali . Tornando alla partita, abbiamo giocato come è nostro solito, mettendoci testa, gambe e molto cuore».

Tre punti dal secondo posto, obiettivo del club, che è alla ricerca di una posizione che potrebbe far scattare il ripescaggio. Intanto domenica arriva il Vis Aurelia, al Galli il BSM non ha mai perso. «In casa deteniamo questo record - conclude Gabrielli - ma attenzione all'avversario di domenica prossma».

©RIPRODUZIONE RISERVATA