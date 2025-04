Anche quest'anno si svolgerà la sesta edizione della Latina Triathlon Sport. Sabato 10 e domenica 11 maggio nel lido di Latina, scenderanno in pista atleti provenienti da tutta Italia, per dare vita a una manifestazione di carattere sportivo e sociale che vuole confermarsi un appuntamento fisso per la città pontina. L'Associazione Sportiva Guida Sicura, guidata da Massimiliano Zanetti, ha incontrato l'amministrazione locale per mettere a punto i dettagli dell'evento, che sarà incentrato nel Parco Vasco de Gama, dove sarà allestito un villaggio della sicurezza stradale, attraverso il supporto di automobili di ultima generazione, che potranno essere guidati con il sostegno di istruttori, oltre a mezzi a due ruote, che appunto saranno veicolati da tutti gratuitamente, con il fine di sensibilizzare i guidatori ad avere consapevolezza nella guida. Il progetto è stato realizzato grazie il patrocinio della Città di Latina, Regione Lazio e il consiglio regionale del Lazio.

«È una manifestazione che si prefigge l'obiettivo di portare al centro temi sportivi e sociali, per cui ci tengo a ringraziare il sindaco Celentano, il delegato allo Sport Chiarato, l'assessore alle Mobilità di Cocco, il presidente del Consiglio comunale di Latina Tiero e il presidente del Consiglio regionale Aurigemma, i quali, unitamente, hanno sposato le nostre proposte - ha riferito Massimiliano Zanetti – questo progetto porterà sul territorio di Latina centinaia di persone tra atleti ed accompagnatori, che produrranno un cospicuo volano economico per le attività commerciali, proprio come previsto dal protocollo comunitario riguardo il “Turismo Sportivo”».

