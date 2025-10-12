

Finisce 1-1 la sfida tra Santa Marinella e Tolfa, valida per la quarta giornata del campionato di Promozione Girone A, giocata sul campo dell’Ivano Fronti. Un risultato che lascia l’amaro in bocca a entrambe: i rossoblù restano ancora senza vittorie, mentre i biancorossi rimangono staccati dalle prime della classifica.

La partita si apre con un Tolfa propositivo. Al 1’ Manuel Vittorini spreca una grande occasione da pochi passi, mentre al 35’ lo stesso attaccante impegna Coronas: sulla respinta Converso calcia clamorosamente a lato. I collinari controllano per lunghi tratti, ma nel finale di tempo cresce la squadra di Daniele Fracassa.

Nella ripresa, al 6’, arriva il vantaggio ospite: da un corner per il Santa Marinella nasce un contropiede fulmineo, Vittorini supera Coronas e sigla lo 0-1. I santamarinellesi reagiscono e al 27’ trovano il pari con un tiro di Astorelli deviato nella propria porta da Mancini. Al 30’ al Tolfa viene annullato un gol di Vittorini per fuorigioco.

Nonostante qualche tentativo nel finale, da una parte e dall'altra, il risultato non cambia. Santa Marinella resta a quota 2 punti e ancora senza successi. Tolfa sale a 4, ma rimane lontano dalle dirette concorrenti per il vertice. Un pari che, alla fine, non soddisfa nessuno.

«Un pareggio per uno a uno che ci lascia un po' d'amaro in bocca - dice Fracassa - l'avevamo preparata molto bene. C'è stato un primo tempo molto chiuso e quindi ci sono state poche occasioni. Nel secondo tempo la partita si è aperta. Volevamo entrambi vincere e noi purtroppo abbiamo preso un un gol veramente da evitare. Su un calcio d'angolo a nostro favore, è nata la loro ripartenza e Vittorini ha fatto gol. Bisogna stare più attenti in queste fasi.

Fortunatamente c'è stata una buona reazione da parte nostra e abbiamo pareggiato con Astorelli con il suo tiro deviato da un loro difensore. Abbiamo avuto anche l'occasione di vincerla. C'è stato un buon atteggiamento dei nostri nella rioresa. Ci dispiace per i nostri tifosi di non aver potuto regalargli una vittoria nel derby. Comunque sono molto fiducioso perché la squadra sta crescendo e ci vuole tempo affinché anche i giovani si possano integrare bene. Questa secondo me è la strada giusto da cui possiamo uscirne tutti insieme. Stiamo attraversando un momento di difficoltà, ma siamo dei combattenti e non molliamo mai».

