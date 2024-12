Alle 15 al Bonelli di Tarquinia un big match che è quasi un derby fra i padroni di casa allenati da mister Fabrizio Ercolani e il Tolfa del tecnico Roberto Macaluso. Da anni questa gara è molto sentita e ogni volta le due società in campo danno vita a partite combattute.

QUI TARQUINIA

Il Tarquinia vuole continuare la striscia di risultati utili per rientrare nel gruppone che si gioca la salvezza. Tantissimi gli ex in campo a cominciare da Trebisondi, passando per Superchi, Marconi e Gibaldo. Anche mister Ercolani è un ex di turno: «A Tolfa ho bellissimi ricordi ed un ottimo rapporto che non si è mai interrotto- spiega- Domani sarà partita vera con una posta in palio alta per entrambe le squadre. Noi dobbiamo alzare l’asticella. Per uscire con punti da questa sfida il segreto è tenere alta la concentrazione in ogni situazione senza dare nulla per scontato. Il Tolfa è una squadra organizzatissima con una precisa identità. Noi dovremo essere noi stessa senza fare l’errore di pensare di essere diventati forti». Convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Pugliese, Mauti, Egidi, Perelli, Gibaldo, Cenani, Mazzoni, Manzari, Iannilli, Batassa, Ceci, Cobzaru, Raffaelli, Superchi, Trebisondi, Marzoli, Gravina, Rosati. Indisponibili: Esposito, Bordi, Jacopucci.

QUI TOLFA

Dopo il pareggio di domenica allo Scoponi torna oggi in campo il Tolfa per disputare la gara contro il Tarquinia. Nelle file della squadra avversaria gli ex Tolfa Gibaldo, Trebisondi, Superchi e Marconi, nonchè il dirigente Paolo Di Martino. In questa partita, ancora una volta, mister Macaluso dovrà fare i conti con le tante defezioni: non potranno giocare Papa, Piano, Paniccia, Pasquini ed il lungo degente Pastorelli, quest'ultimo è un ex del Tarquinia; fra le file del Tolfa l'altro giocatore ex Tarquinia è Roccisano. «Oggi affrontiamo il Tarquinia, una formazione che attualmente è una delle squadre più in forma del campionato e che viene da risultati ottimi, soprattutto in casa ha vinto le ultime tre partite giocate trae mura amiche con squadre quotate e che stanno nella zona alta della classifica - spiega il tecnico del Tarquinia, Roberto Macaluso - veniamo da un pareggio importante con il Palocco e abbiamo ancora qualche defezione, ma cercheremo di fare del nostro meglio per ottenere di nuovo i tre punti che ci permetterebbero di rimanere agganciati alle zone alte della classifica. Ci siamo allenati bene questa settimana e ho visto i ragazzi motivati, quindi sarà una partita in cui dovremmo avere pazienza. Il Tarquinia cercherà di fare una gran partita per ottenere punti. Quello etrusco è, comunque, un campo difficile e piu nelle file del Tarquinia ci saranno tanti ex. Sarà una bella domenica e una bella partita». A proposito di questa sfida il direttore sportivo del Tolfa, Marcello Smacchia sottolinea: «La squadra si è allenata regolarmente e, a fronte delle varie defezioni, abbiamo recuperato Nuti e Giovani al 100%. Quello di oggi è un derby molto importante per entrambe le squadre e l’unico risultato che conta è la vittoria: il pareggio sarebbe una sconfitta per entrambe. Per ottenere il massimo risultato dobbiamo avere molta pazienza e testa; sarà una gara molto fisica dove l’intensità sarà altissima. Il gruppo è consapevole che per l’obiettivo vetta per noi è l’ultima chiamata, quindi mi aspetto una grande prestazione sapendo che la gara si può vincere anche all'ultimo secondo quindi testa cuore e forza Tolfa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA