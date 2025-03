Verso Tarquinia, con il Cerveteri che alle 15 è obbligato a fare risultato. Nel derby etrusco, i verdazzurri non potranno rimandare l'appuntamento con la vittoria, dato che sarà uno scontro salvezza, i cui punti avranno un valore fondamentale. Contro la squadra che lo scorso anno scrisse la retrocessione dei verde azzurri, servirà una prestazione di carattere, forte e convincente. Tre punti, quindi, sono la medicina migliore per risollevare le sorti della formazione di mister Gabrielli, che vogliono risalire dalla zona bassa della classifica.

«Dobbiamo avere la consapevolezza che non si può sbagliare , altrimenti comincia a farsi pesante la classifica. Siamo ancora in lotta per la salvezza diretta, però dobbiamo cambiare marcia, avanzando con qualche vittoria di fila - ha detto il presidente Andrea Lupi». I Cervi nel girone di ritorno hanno raccolto cinque punti in otto partite, ribaltando la posizioni delle stesso periodo del girone di andata. Pertanto, senza Patrascu e Calabresi, a Tarquinia è vietato sbagliare: «Mancano ancora 10 gare, ci dobbiamo compattare e unire verso un unico traguardo, la salvezza - ha concluso Lupi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA