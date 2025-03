Inaspettato passo falso dei tirrenici nel confronto casalingo con la Longarina. La compagine di mister Fracassa esce sconfitta dallo stadio Fronti con il risultato di 2-1, che costa al team tirrenico la prima posizione in classifica. Quello di ieri doveva essere un turno favorevole per i locali in quanto tutte le dirette rivali giocavano in trasferta. Invece si è trasformato in una vera e propria debacle, che costringe Cerroni e compagni ad abbandonare il trono di leader del girone A. È stata una partita dai due volti, con i padroni di casa dominatori del primo tempo, ma incapaci nel trovare la via del gol. Ci hanno provato più volte Cerroni, Trincia e Buonanno, senza mai colpire il bersaglio grosso. Nella ripresa il Santa Marinella va in vantaggio al 7' con Cerroni, che brucia il portiere in uscita. Da quel momento i tirrenici allentano la presa e consentono ai lidensi di uscire dalla loro metà campo e nelle due uniche occasioni da gol create, riescono a portarsi in vantaggio e a mantenere l'importante risultato fino al termine. Un passo falso grave per i rossoblu, che da oggi in poi saranno costretti ad inseguire la diretta rivale, cioè il Grifone Gialloverde che mercoledì 12 ospiteranno allo stadio Fronti. Sarà quella l'ultima occasione per i rossoblu di rimanere ancorati alla vetta. Intanto domenica il Santa Marinella sarà di scena a Tarquinia.

MISTER FRACASSA: «CI VOLEVA PIÙ DETERMINAZIONE». «È stata una sconfitta amara - ammette l’allenatore dei rossoblu Daniele Fracassa - amara perché il Santa Mariella è partito bene nel primo tempo, è stata padrona del campo, ed aveva il possesso giusto, è mancata soltanto la stoccata finale. Ci voleva più determinazione specialmente sotto porta. Il calcio è gol, nel calcio, quando hai le occasioni le devi trasformare in gol, devi essere cattivo per indirizzare la partita e chiuderla. Questo è ciò che ci è mancato oggi. Nonostante tutto siamo riusciti ad andare in vantaggio, poi abbiamo avuto una inspiegabile debacle, dove abbiamo preso due reti. Chiaramente mancano ancora tredici gare alla fine ma oggi siamo stati scavalcati in classifica dal Grifone Gialloverde che il 12 marzo verrà allo stadio Fronti, in uno scontro diretto determinante per noi. Adesso bisogna riflettere con calma e ripartire già da domenica quando giocheremo a Tarquinia, in un'altra trasferta difficile».

IL DIRETTORE GENERALE BRUNO LUCI: «SOLO PER DISATTENZIONI NOSTRE SONO ANDATI DUE VOLTE IN GOL». «Quella di oggi è stata una partita a di poco rocambolesca - dice il dg Bruno Luci - la squadra ha sfoggiato un buon calcio all'inizio e abbiamo avuto delle occasioni clamorose che non siamo riusciti a finalizzare. Comunque merito al alla Longarina che ha fatto una partita abbastanza oculata e solo per disattenzioni nostre sono andati due volte in gol. Noi ne abbiamo avute di occasioni, ma siamo stati protagonisti di una partita un po' meno brillante rispetto alle altre. C’è da considerare però che il campionato è ancora lungo e dunque si lotterà fino alla fine, ma siamo sicuri che riusciremo a spuntarla e a terminare un campionato che abbiamo iniziato in maniera eclatante, con umiltà e perseveranza e che riusciremo a chiudere in maniera più che dignitosa, cercando di conservare e arrivare al primo posto che è quello che ci compete per ciò che abbiamo fatto vedere fino ad ora».

