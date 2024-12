Bisognerà recuperare gli archivi per scoprire da quanto tempo la Nc Civitavecchia non trovava tre vittorie consecutive.

È quello che hanno fatto Romiti e compagni andando ad espugnare Ancona, dove hanno vinto contro il malcapitato Tolentino per 15-3.

La Nc scende in acqua determinata e riesce subito a fare il vuoto. Romiti nel perimetro è incontrollabile per i difensori marchigiani e trova due reti nel giro di pochi minuti.

I timbri di Calì e Luca Pagliarini permettono alle calottine scure di portarsi sul 4-0 e dimostrare di essere oltre una spanna superiori agli avversari, che fino ad ora non sono riusciti a combinare molto nel campionato di serie B.

Ad inizio secondo tempo i rossocelesti falliscono un rigore, ma subito dopo dimenticano il segno rosso con la nuova rete di Pagliarini, ma a ripetersi è anche Calì.

La partita scivola via come meglio non potrebbe per la squadra di Aurelio Baffetti, che allunga anche nel terzo tempo e solo nel finale di parziale subisce la prima rete dal Tolentino.

L'ultimo tempo è solo cavalleria e possibilità per lo staff tecnico di sperimentare qualcosa in vista dei prossimi impegni.

Grazie a questo successo la Nc chiude il 2023 con un bel primo posto e nove punti già in tasca.

«I ragazzi sono entrati in acqua concentrati - commenta il dirigente della Nc, Massimiliano Criscoli - ed hanno messo in atto tutto quello che avevamo preparato. Sapevamo che affrontavano una squadra non irresistibile, ma le partite bisogna vincerle. Con l'approccio giusto, i ragazzi sono riusciti a conquistare questa vittoria».

©RIPRODUZIONE RISERVATA