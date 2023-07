VITERBO - Sarà il Palamalè ad ospitare le partite casalinghe dell'Active Network Futsal nella prossima stagione. La squadra di Paolo Fusi ha presentato la domanda di ripescaggio entro i termini previsti e solamente sabato 22 luglio si saprà con certezza il vero futuro del club che, dopo averla più volte sfiorata, rischia di giocare davvero in serie A. Sarebbe un traguardo storico per i viterbesi che hanno già confermato in panchina il tecnico perugino Massimiliano Monsignori. Con lui rimarrà anche il portiere brasiliano Thiago Perez e il gruppo di '”senatori” italiani: Curri, Lamedica, Romano e Lepadatu. Rinnovo anche per il pivot brasiliano Poletto e l’immancabile capitano Davì. Ha salutato, invece, Boutabouzi che è partito per la Puglia dopo una stagione con poche presenze perché penalizzata dalla restrittiva regola riguardante la presenza di stranieri. Sarebbe un riscatto per i neroarancio che negli ultimi 3 anni hanno giocato ben quattro finali promozione e hanno vinto un campionato ma senza salire di categoria a causa di una discutibile regola transitoria. Insieme ad Active Network Futsal anche Mantova e Lazio hanno presentato domanda di ripescaggio, ma i viterbesi sono primi nella lista per posizionamento finale della scorsa stagione.

