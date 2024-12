Dopo l’inopinata sconfitta casalinga di sabato pomeriggio contro il Pirossigeno Cosenza (corsaro al PalaTevere di Orte per 3-2) l’Active Network torna in campo domani sera nel turno infrasettimanale della 25esima giornata del massimo campionato nazionale di Serie A. Appuntamento alle ore 20 sul campo del Saviatesta Mantova, penultimo in graduatoria ma ancora in corsa per centrare o quantomeno per provare a farlo un posto per i playout. Situazione complicatissima quella dei lombardi (che hanno un ritardo di 4 punti dalla terzultima ma di ben 12 dalla quartultima) e nel caso di forbice di 9 punti il playout tra terzultima e quartultima non si disputerebbe. Fallito il match point salvezza con il Cosenza il team di Monsignori ci riprova questa sera cercando di scongiurare il rischio di un finale di stagione carico di affanni e di pensieri e anche pensando ad un calendario che non si preannuncia dei più agevoli con capitan Davì e compagni che ospiteranno Olimpus Roma, Futsal Napoli e Italservice Pesaro e si dovranno recare sui campi di L84 Torino e Feldi Eboli. Sei punti nelle ultime sei giornate hanno rallentato il cammino degli orange che sono chiamati a tornare quelli brillanti e determinatissimi del girone di andata. Il programma completo della 25esima giornata di domani è il seguente: oggi alle ore 16 Sporting Sala Consilina (34)-Meta Catania (41). Alle ore 18 Sandro Abate Avellino (39)-Sporting Ciampino (18), Pirossigeno Cosenza (26)-Came Treviso (32). Alle 20 L84 Torino (43)-Napoli Futsal (43), Saviatesta Mantova (14)-Active Network Viterbo (29). Alle 20.30 Ecocity Futsal (45)-Fortitudo Pomezia (34) e alle ore 21 Olimpia Verona (1)-Italservice Pesaro (36).

