Serata scioccante per l’Active Network che venerdì sera nell’anticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A di calcio a cinque ha perso una gara incredibile sul campo dell’L84 di Torino con il punteggio di 5-4. Alla formazione viterbese di coach Monsignori non è stato sufficiente chiudere il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Lamedica e Poletto e condurre sino a 7’ dal termine sul 4-1 con le altre realizzazioni di Caverzan e all’eurogol di Poletto per chiudere la difficile trasferta in terra piemontese con un risultato positivo. Infatti negli ultimi 490 secondi di gioco la L84 schirando il portiere di movimento ha mandato in tilt un’Active che ha subìto il 2-4 da Vidal al 13’30 su azione d’angolo con il giocatore lasciato troppo libero e il 3-4 dall’esperto Cuzzolino al 14’32. Negli ultimi 43 secondi la svolta definitiva. L84 sul 4-4 con Tuli, poi a 18 secondi dal termine in contropiede Oitomeia fallisce una clamorosa ocasione per i viterbesi spedendo alto e classico “gol fallito, gol subito” visto che Rescia a 12 secondi con un rasoterra beffardo che è passato tra le gambe del pur ottimo Perez ha regalato ai suoi una vittoria insperata e all’Active una sconfitta amarissima per le modalità con le quali si è concretizzata. Buon per capitan Curri e compagni che sempre negli anticipi di venerdì sera lo Sporting Ciampino, terzultimo ha perso la sua undicesima gara consecutiva e la salvezza dell’Active resta ad un passo con il 12 in classifica sugli aeroportuali che scongiurano al momento la disputa dei playout. Prosegue però la flessione degli orange con soli 4 punti ottenuti nelle ultime sette gare e con le cenerentole Verona (1 punto) e Mantova (15). Sabato terzultima di campionato in casa contro il Futsal Napoli di mister Colini.

IL TABELLINO. L84-Active Network Viterbo: 5-4 (pt 0-2).

Reti: pt 7’35” p.t. Lamedica (A), 8’26” Poletto (A); st 4'30'' s.t. Rescia (L), 8’25” Caverzan (A), 12’46” Poletto (A), 13’30” Vidal (L), 14’32” Cuzzolino (L), 19’17” Tuli (L), 19’48” Rescia (L).

L84: Pasculli, Rescia, Fortini, Coco, Vidal, Garofano, Tuli, Yamoul, Schettino, Cuzzolino, Novo, Raguso. Allenatore: Paniccia.

Active Network: Perez, Igor, Poletto, Caverzan, Oitomeia, Braconcini, Romano, Lepadatu, Curri, Berti, Scigliano, Lamedica. Allenatore: Monsignori.

Arbitri: Nicola Maria Manzione (Salerno), Nicola Acquafredda (Molfetta). Crono: Giulio Colombin (Bassano del Grappa).

Note: ammoniti Romano (A), Poletto (A), Raguso (L).

