Cambio d’orario alla gara interna dell’Active Network nel match casalingo di sabato contro la vice capolista L84 Torino. Ancora una volta rinviato l’esordio al PalaMalè di Viterbo con il team viterbese che giocherà al PalaTevere di Orte non più alle 15 come programmato ma alle 18.30. Active che ce la metterà tutta contro la seconda forza del girone che sta tenendo testa nella graduatoria generale ad un’autentica corazzata qual è la capolista Olimpus che dista soltanto tre punti. I valori in campo dicono che gli ospiti sono favoriti ma l’Active è pronta a giocarsela a viso aperto continuando a dimostrare gli attributi giusti sin qui evidenziati e confermati dal fatto che le cinque sconfitte arrivate in queste prime 11 giornate sono state tutte di un gol di scarto. La società invita i sostenitori ad un ulteriore sforzo per raggiunger Orte ed incoraggiare i loro beniamini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA