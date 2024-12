Domani alle 15 al PalaTevere di Orte l’Active Network Viterbo completa, al pari di tutte le altre compagini della massima serie, il tour de force degli ultimi 7 giorni dovuto al turno infrasettimanale di martedì sera che ha visto gli orange di coach Monsignori portare via un buon punto dalla trasferta di Mantova. Sfida contro i colossi dell’Olimpus Roma che sono stati capaci di mettere in cassaforte il primato sicuro al termine della stagione regolare con ben cinque turni di anticipo sulla conclusione. E chissà che questa situazione non possa rappresentare un bel vantaggio per Poletto e compagni anche perché l’Olimpus con i suoi Under 23 martedì sarà atteso dalla semifinale di ritorno in Coppa Divisione (in casa con il Lecco, andata 4-4) e poi nel prossimo fine settimana giocherà la Final Four di Coppa Italia. Active tranquilla visto che il suo quintultimo posto la mette al momento al riparo da ogni possibile rischio di restare coinvolta nella zona playout in primis per il ritardo di ben 12 punti che accusa lo Sporting Ciampino, attualmente terzultimo e che retrocederebbe direttamente con Verona e Mantova senza la disputa del playout in base alla regola che se tra terzultima e quartultima (il Cosenza con un un +9 sugli aeroportuali) ci sarà uno scarto di almeno 9 punti lo spareggio salvezza non si disputerà. Squadra al completo con Lepadatu che ha scontato il turno di squalifica. Arbitrano Martina Piccolo di Padova e Paolo De Lorenzo di Brindisi. Cronometrista Marco Moro di Latina. Così nella 26esima giornata: questa sera va in scena Feldi Eboli (40)-Olimpia Verona (1), Italservice Pesaro (39)-Pirossigeno Cosenza (27), Napoli Futsal (46)-Saviatesta Mantova (15). Domani alle ore 14.30 Sporting Ciampino (18)-L84 Torino (43). Alle ore 15 la sfida Active Network (30)- Olimpus (62). Alle ore 18.30 Came Treviso (33)-Sporting Sala Consilina (34). Alle ore 19 F. Pomezia (35)-Sandro Abate Avellino (42). Domenica alle ore 18.15 con diretta Sky Meta Catania (44)-Ecocity Futsal Genzano (46).

