VITERBO – Turno infrasettimanale in programma domani per l'Active Network Futsal che, alle 20.00, ospita l'Italservice Pesaro al Palasport di Orte. Dopo il pareggio di Benevento, i viterbesi, devono accumulare punti per trovare un posto tranquillo in classifica. Queste le parole di Mister Monsignori alla vigilia della gara: ''Siamo di nuovo pronti a scendere in campo. Abbiamo avuto tre giorni di tempo per recuperare energie fisiche e mentali che abbiamo impiegato nella partita di Benevento e per preparare questa bellissima sfida di domani contro una delle squadre più blasonate del nostro futsal''.

Una settimana impegnativa fatta di partite ravvicinate che tengono i ritmi alti: ''Giocare ogni tre giorni é molto stimolante e fa vivere la settimana con grande entusiasmo! Abbiamo voglia di tornare davanti al nostro pubblico per continuare a mostrare le nostre qualità e la crescita costante di questo gruppo che ha voglia di affermarsi in questo campionato. Ovviamente non nascondiamo le difficoltà dell’impegno contro una formazione che non ha soltanto una grande storia alle spalle ma anche un ottima squadra con dei giocatori di grande qualità ed esperienza. Come sempre per noi sarà un banco di prova importante per misurare la nostra crescita e la nostra ambizione''.

Ingresso libero al Palasport di Orte. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.