Si continua a giocare anche in questo weekend in ambito nazionale, regionale e provinciale.

Per la Poule scudetto del campionato di serie D la Cavese che ha primeggiato nel girone G dove è stata impegnata la Flaminia ha primeggiato nella fase a girone e tornerà in azione il 1° giugno e il 6 giugno con le gare di andata e ritorno contro il Campobasso. Prima sfida tra le mura amiche e poi la trasferta in Molise. L’altra semifinale vedrà opposte Caldiero Terme e Fc Trapani.

Domani alle 18 gara di andata della finale di Coppa Italia di Serie D tra Fc Trapani e Follonica Gavorrano, ritorno in terra toscana il 29 maggio alle ore 16.

Per quanto concerne i team di Eccellenza da domenica al via gli spareggi nazionali tra le squadre arrivate al secondo posto e l’Eccellenza laziale sarà rappresentata dalla W3 Maccarese (seconda del girone A) e dall’Unipomezia (seconda del girone B). Per la W3 Maccarese domenica alle 16 trasferta contro i toscani del Terranuova Traiana (ritorno a Maccarese il 2 giugno), per l’Unipomezia domenica alle 18 match in trasferta contro i marchigiani del Castelfidardo, ritorno a Pomezia il 2 giugno.

Sfide molto importanti per il nostro calcio visto che le eventuali vittorie di W3 Maccarese e Unipomezia nei due turni degli spareggi nazionali darebbero ulteriore spazio ai ripescaggi nei campionati dilettantistici del Lazio (si passerebbe da due a tre o a quattro).

Infine in chiave provinciale domani alle ore 16.30 sul campo neutro di Soriano nel Cimino si assegnerà la finalissima della Coppa Provincia Viterbo di Terza Categoria tra il Real Tolfa e il Tarkna Tarquinia. Oltre al trofeo la compagine vincente avrà la certezza di venire ripescata al prossimo campionato di Seconda Categoria della stagione 2024/2025.

