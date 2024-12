Si torna in campo dopo la pausa forzata per l’aggressione all’arbitro e per il Ladispoli subito una sfida importante, ad Aranova.

Un derby che vale tantissimo in chiave salvezza per gli uomini di mister Bosco e che, conti alla mano, non partono con i favori del pronostico.

C’è da dire però che questo Academy, finora, è stato in grado di superare il Rieti, fermare la Boreale fuori casa e anche il Tivoli, insomma non proprio formazioni qualsiasi.

Per questo la fiducia c’è che si possa uscire con un risultato positivo da Le Muracciole di Aranova, squadra rivitalizzata dopo l’arrivo di Scarfini in panchina.

Nell’ultima settimana la dirigenza ladispolana ha perfezionato alcuni acquisti, e due arrivano proprio dall’Aranova: il 2003 Alessio Cupperi e Daniele Dell’Uomo, centrocampista classe 2005.

L’altro è Valerio Ranieri, 24enne prelevato dal Viterbo, in realtà un ritorno a casa per il difensore che lo scorso anno ha contribuito alla permanenza in Eccellenza.

«Sono molto felice di essere ritornato al Ladispoli - commenta Ranieri - dove avendoci giocato già la scorsa stagione si era avverato un autentico miracolo sportivo sotto la guida di Puccica. Invece quest’anno sono arrivato a metà della stagione, credo proprio ci sia la voglia di fare bene magari con un pizzico di esperienza in più e con tanto lavoro da fare in ogni settimana. Ringrazio ovviamente il direttore sportivo Andrea Calce e il mister Pietro Bosco per questa chance».

Ranieri potrebbe già debuttare dal primo minuto al fianco di Barbarossa che rientra dalla squalifica. Per il resto non dovrebbero esserci stravolgimenti in formazione.

Designato per il match il signor Davide Antonucci di Frosinone. Fanno parte della sezione di Roma 1 i guardalinee: Walter Gallese e Marius Cipran Mocanu. Fischio d’inizio ore 11.

Poi domenica prossima l'altro derby, quello ancora più atteso contro il Civitavecchia all'Angelo Sale.

L'Aranova ospita in casa il Ladispoli, in una sfida che diventa fondamentale per entrambe.

La formazione di Scarifini, è reduce da tre risultati utili di fila e davanti ai suoi tifosi non vuole fallire l'appuntamento con la vittoria.

Teti, ex di turno, si sta rivelando un giocatore di estrema importanza per la formazione rossoblù, segnado con continuità.

«È una gara che dobbiamo affrontare con la giusta concentrazione, visto che il Ladispoli è una formazione ostica, difficile da affrontare. Noi siamo in ripresa, lo dicono gli ultimi risultati, che ci hanno permesso di riprendere consapevolezza nei nostri messi - ha detto Teti. Per il Ladispoli, come si sa, è vietato perdere terreno, in virtù di una situazione di classifica deficitaria».

Fischio d'inizio alle ore, al campo Le Muracciole di Aranova.

