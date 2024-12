Vigilia di derby a Ladispoli , la prima volta nella storia cestistica ladispolana. Dimamo e BKL saranno di fronte domenica al Pala Sorbo per una gara tra due squadre diametralmente opposte. La Dinamo è prima a punteggio pieno, la BKL ultima a secco di punti. Ma il divario che c'è in classifica non si vedrà in campo, dal momento che una stracittadina sfugge a ogni risultato. «Complimenti a tutti, coach, atleti e staff dirigenziale, stiamo andando oltre ogni più rosea aspettativa, ma questo non deve impedirci di rimanere con i piedi per terra, focalizzati sul nostro obiettivo primario, la salvezza. Siamo consapevoli che il grosso è ancora tutto da fare e che ci attendono partite molto difficili, ma ora vogliamo continuare a fare bene; domenica ci attende una gara insidiosa, il derby contro il BKL, e la pressione è tutta su di noi: loro stanno andando male che peggio non si può, noi stiamo andando bene che meglio non si può, ne consegue che loro avranno tutto da guadagnare e noi tutto da perdere, e per questo dovremmo dare una prova di grande maturità, tattica e caratteriale. Rimango fiducioso perché i ragazzi finora sono stati esemplari sotto ogni punto di vista e invito sin da ora tutti i nostri sostenitori a non prendere altri impegni, sarà certamente una bella partita» . Sulla sponda opposta il presidente Massimo Albano appare ottimista. «Speriamo che la gara di domenica prossima segni la prima vittoria stagionale- afferma il patron - . Siamo partiti male, con tanti problemi che stiamo risolvendo in corso d'opera. Mi auguro che la squadra abbia le motivazioni giuste per affrontare questo match, per noi fondamentale per capire su come sarà il nostro futuro». Si gioca alle 18.30, sugli spalti previsti 400 tifosi.

