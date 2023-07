VITERBO - Ottimo secondo posto per Marcello Silani, classe ’72, agli italiani master 50 che si sono tenuti a Riccione.

Silani aveva il primo tempo in batteria ma un infortunio che si porta dietro da 3 settimane non ha permesso la vittoria.

Il presidente del nuoto club Viterbo, Gianni Baleani, ha commentato: «Felicissimo per l’anno della squadra master che anche quest’anno si è dimostrata all’altezza di essere da traino per il nuoto master in tutta la provincia di Viterbo».

Marcello Silani ha chiuso la gara con il tempo di 59.02, poco sotto il vincitore che è invece Emanuele Masetto del Riviera Nuoto.

Regala ancora soddisfazioni la squadra Master di Viterbo che ha visto anche Ciccoli intraprendere la faticosa traversata dello Stretto di Messina e arrivare al traguardo.