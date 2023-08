VITERBO - Vacanze che stanno per concludersi anche per i team agonistici dei settori giovanili. La maggior parte delle società hanno deciso di riprendere le loro attività con l’inizio di settembre. Per la categoria Under 19 Regionale B ha deciso di anticipare i tempi la compagine Juniores del Piansocarano che già da questa settimana trascorsa ha iniziato i suoi allenamenti sotto la guida del riconfermato mister Emanuele Troili. Gruppo che punta a migliorare la posizione di centro classifica della scorsa stagione e che a livello di derby provinciali se la vedrà contro i pari età del Montefiascone, retrocesso dall’Elite, della Favl Cimini e della Sorianese che di fatto ha preso il posto della retrocessa Fulgur Tuscania.

Alcuni di questi atleti peraltro sono già al lavoro nei raduni delle prime squadre e non è da escludere che se dimostreranno di essere pronti potranno entrare nelle considerazioni dei rispettivi mister per l’utilizzo delle formazioni maggiori.

In casa Pianoscarano ha fatto abbastanza sensazione a livello di calcio giovanile l’addio del capitano storico Camigioli, vera anima del gruppo rossoblu che ha deciso di trasferirsi con i pari età del Montefiascone allenati dall’esperto tecnico Antonello Onori.

Il campionato Under 19 Regionale B prenderà il via il 1° ottobre.

