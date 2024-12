I match del fine settimana per le categorie giovanili dell’Under 19 e 18.

QUI UNDER 19 NAZIONALE. Questa mattina alle 11 la Flaminia Calcio ospita al Madami l’Anzio nel match valido per la ventesima giornata. I rossoblu civitonici all’ultimo posto giocheranno contro i tirrenici in penultima posizione.

QUI UNDER 19 REGIONALE. Quintultima giornata nel girone A del campionato Under 19 Regionale dove guida il Città di Cerveteri con 48 punti davanti a Santa Marinella a 43, W3 Maccarese a 42 e Favl Cimini Viterbo a 40 con una partita in meno. Settimana importantissima per la Fc Viterbo che oggi alle 15 gioca sul campo del Fregene Maccarese che la tallona di un punto, poi mercoledì giocherà la seconda parte del recupero sul campo del Borgo Palidoro (si partirà dall’1-1 del primo tempo) e poi sabato prossimo ospiterà proprio il Città di Cerveteri. Oggi alle 15 vanno alla ricerca dei punti salvezza il Montefiascone nella sfida interna contro il W3 Maccarese, il Pianoscarano di mister Troili atteso dal match interno contro il Dopolavoro e la Sorianese in azione a Campagnano.

QUI UNDER 19 PROVINCIALE. Nell’ Under 19 Provinciale squadre in campo per i match della 18esima giornata: oggi alle 15 la capolista Tarquinia ospita l’Atletico Santa Marinella Calcio, le altre gare di oggi sono Fulgur Tuscania-Jfc Civita Castellana, Manziana-Ronciglione United, Nuova Pescia Romana-Atletico Capranica. Rinviata al 3 aprile la sfida Pro Alba Canino-Canale Monterano con quest’ultima che è la prima inseguitrice del Tarquinia.

Tutte in campo oggi pomeriggio le compagini viterbesi partecipanti al campionato Under 18 Regionale per le gare della 24esima giornata: oggi alle 15 si giocano Atletico Cimina-Olimpus Roma, derby del capoluogo al campo dell’Ellera tra Viterbo Fc e Pianoscarano e sfida casalinga del Cura Calcio contro i romani del Palocco.

