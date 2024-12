Si salvi chi può nel campionato Under 19 Regionale girone A giunto a soli due turni dal termine. In vetta per il titolo è un discorso a due tra la capolista Città di Cerveteri leader con 55 punti e l’inseguitrice Santa Marinella che segue a 52. Senza problemi tra le provinciali la Favl Cimini Viterbo con il suo quinto posto a 43 punti. I “sussulti” sono legati alla zona playout dalle quali usciranno i nomi delle due formazioni che andranno a fare compagnia al già retrocesso Sabazia fanalino di coda con i suoi soli 14 punti. Partendo dai 29 punti del Campagnano sono in zona rischio Borgo Palidoro e Pianoscarano a 28, Tolfa a 26, Montefiascone 25, Pescatori Ostia 24 e Sorianese 22. Quattro di loro si giocheranno la salvezza negli spareggi post campionato. Due turni quindi da vivere con molta attenzione e passione e si parte subito questo sabato con i delicatissimi confronti che attendono la Sorianese nel derby interno contro il Pianoscarano e il Montefiascone (un solo punto nelle ultime 5 gare) che non può permettersi passi falsi in quel di Tolfa anche perché la Pescatori Ostia è attesa dal morbido match interno con la già condannata compagine del Sabazia e in caso di ko o di pareggio i falisci verrebbero superati in graduatoria dai lidensi.

