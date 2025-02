QUI UNDER 19 NAZIONALE. Il programma dei campionati giovanili Juniores in questo fine settimana. Per l’Under 19 Nazionale torna a giocare al “Madami” di Civita Castellana la Flaminia nella gara valida per la quinta giornata di ritorno. I rossoblu di mister Sperduti ancora inseguono il primo successo del 2025 dove nelle quattro gare sin qui giocate hanno ottenuto soltanto 1 punto nella prima di ritorno. Successo che manca dallo scorso 7 dicembre. Domani alle ore 15 match casalingo contro gli umbri dello Sporting Trestina che in classifica hanno 24 punti contro i 16 dei viterbesi che sono in terzultima posizione.

QUI UNDER 19 REGIONALE. Nel campionato Under 19 Regionale girone A si giocano le gare della quarta giornata di ritorno in un gruppo sin qui dominato dalla Boreale che guida con 40 punti davanti a Ostiantica a 33 e Sorianese a 31. Proprio i cimini domani alle ore 14.30 ospitano nel derby la Viterbese e vanno in cerca del loro decimo successo stagionale per proseguire la rincorsa alla piazza d’onore. L’altro derby di giornata è tra il Pianoscarano e il Tarquinia. Calcio d’inizio alle 15, importanti i 3 punti per riscattare un periodo non brillante per entrambe. Gara delicatissima sempre alle 15 per il Montefiascone che gioca lo scontro salvezza sul campo del Fregene Maccarese. Falisci penultimi con soli 12 punti e il Fregene Maccarese ultimo con 9 punti. Chi perde rischia grosso, un pari non serve a nessuno.

QUI UNDER 19 PROVINCIALE. Infine ultima giornata di andata nel campionato dell’Under 19 Provinciale dove il Canale Monterano è favorito per la conquista del titolo d’inverno.

Il programma gare completo: domani alle ore 15 Cura Calcio-Fulgur Tuscania, Jfc Civita Castellana-Ronciglione United, Maremmana-Manziana, Pro Alba Canino-Leocon, Tolfa Calcio-Canale Monterano. Alle 18 Bassano Romano-Nuova Pescia Romana. Rinviata a martedì 11 alle ore 15.30 la sfida tra Atletico Cimina e Viterbo Fc.

