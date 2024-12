Con la storica organizzazione della Polisportiva Real Azzurra tutto è pronto per la nuova edizione del Memorial di calcio giovanile “Socciarelli-Paris” che dai prossimi giorni si giocherà sui campi sportivi di Acquapendente. Ben 12 i tornei in programma con la partecipazione di 64 formazioni. Si inizierà mercoledì con i gironi preliminari della categoria Giovanissimi 2011 (in campo due formazioni Real Azzurra, Tuscania, Amiata, Montefiascone, Faul Cimini). Due Tornei venerdì 17. Allo Stadio “Dario Dante Vitali” la categoria Juniores 2007 (Real Azzurra, Romeo Menti, Pitigliano, Orvieto Fc) allo Stadio Boario la categoria Allievi 2009 (Real Azzurra, Amiata, Faul Cimini e Orvieto Fc). Sempre due venerdì 24: Stadio “Dario Dante Vitali” Allievi 2008 (Real Azzurra, Viterbo Fc, Polisportiva Ischia di Castro, Amiata) e Stadio Boario Giovanissimi 2010 (Real Azzurra, Tuscania, Polisportiva Ischia di Castro, Orvieto Fc). Due tornei giovedì 6 giugno: Stadio “Dario Dante Vitali” Pulcini 2014 (due formazioni Real Azzurra, Viterbo Fc due formazioni Valentano, Pitigliano, Amiata, Polisportiva Ischia di Castro) e Stadio Boario (due formazioni Real Azzurra, Polisportiva Ischia di Castro, Montefiascone, Amiata).

Venerdì 7 giugno allo Stadio Boario Esordienti 2012 (Real Azzurra, Manciano, Amiata, Orvieto Fc, Viterbo Fc, Val d’Orcia). Il finale lunedì 10 giugno con ben quattro tornei diluiti tra lo Stadio Boario ed il Dario Dante Vitali: Primi Calci 2015 (due formazioni Real Azzurra, Valentano, Romeo Menti, Orvieto FC, Lubriano), Piccoli Amici 2018-2019 (due formazioni Real Azzurra, Alfina, Orvieto Fc), Primi Calci 2016 (due formazioni Real Azzurra, Canino, Alfina, Orvieto Fc, Lubriano), Piccoli Amici 2017 (due formazioni Real Azzurra, Romeo Menti, Valentano).

