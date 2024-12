Sabato mattina presso gli impianti sportivi della struttura “Match Point” di Bagnaia si è svolto il primo torneo di calcio 3 contro 3 (edizione 2024) organizzato dall’Asd Replay Calcistico, la società ideata dal tecnico Mario Arconi che ha creato la cosiddetta casa della tecnica calcistica. In azione bambini e giovani dai 5 ai 15 anni. L’evento rappresenta un banco di prova dove i partecipanti devono dimostrare di saperci fare con la palla. Quindi divertimento e amicizia sono state la miscela vincente di questo nuovo Torneo. Ora è prevista la pausa estiva e poi tutto ripartirà il 24 agosto con un nuovo torneo tutto in un’unica mattinata presso l'Oratorio Santa Maria Della Quercia-Strada Respoglio 6 a La Quercia ( Viterbo), poi l’attività proseguirà dal lunedì 26 a venerdì 30 agosto tutte le mattine dalle 9.30 alle 11 con il “Replay” allenamento di base in gruppo o individuale. Un supporto alternativo per la ripresa delle attività calcistiche. Poi dal 7 settembre l’attività continuerà tutti i sabati mattina dalle ore 10 alle ore 11.30, per terminare a metà maggio 2025 con il terzo Torneo di Calcio 3 vs 3. Il progetto Replay Calcistico non ha società sportive preferenziali e di appoggio, ha bensì l’obbiettivo di cooperare in modo autonomo e complementare nelle realtà di ogni associazione sportiva. Non ci sono vincoli e possono partecipare tutti i ragazzi e ragazze di qualsiasi società. Questi i protagonisti del torneo disputato sabato scorso premiati con diplomi e medaglie: Gabriele Onofri, Giorgio Cappelletti, Leonardo Cleri, Lorenzo Lombardi, Edoardo Valtieri, Greta Maggioni, Alberto Biondi, Costantino Lattanzi, Francesco Bendia, Mattia De Santis, Diego Piacentini, Alessandro Pera, Gabriele Calevi, Sofia Paoletti, Christian Macrì, Andrea Chiavarini, Edoardo Albanesi, Alessio La Licata, Alberto Carelli, Edoardo Storri, Leonardo Luce, Liam Baruzzi, Diego Paoletti, Filippo Censi, Daniele Bronzetti, Tommaso Paiolo, Luca Radicetti, Marco De Luca, Aras Peres Eithan, David Dumitrascu e Matteo Genovese.

