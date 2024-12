Bella figura della Real Azzurra Under 12 al Torneo di calcio “Città della Ceramica” svoltosi a Montelupo Fiorentino (Firenze) ed organizzato dalla locale Usc Calcio 1930. I ragazzi allenati da Luca e Simone Fortuni dopo una positiva fase preliminare perdono entrambe le gare ad eliminazione diretta per la designazione del podio. Nella semifinale perdono per 4-1 contro la formazione fiorentina dell’Affrico che poi si aggiudicherà il torneo e nella finale di consolazione per 2-1 alla formazione pistoiese della Cerbaia. Sul secondo gradino del podio la formazione pistoiese della Capostrada Belvedere. Altre otto squadre hanno reso fantastico l’evento: le formazioni amaranto e celeste della società organizzatrice, Castelfiorentino United (Firenze), Centese Calcio (Ferrara), Fortis Juventus (Borgo San Lorenzo-Firenze), Virtus Comeana (Prato), Settignanese (Coverciano-Firenze), Rinascita Doccia (Sesto Fiorentino). I viterbesi hanno ricevuto premi e riconoscimenti appositamente preparati da aziende che fanno parte dell’Associazione Strada della Ceramica di Montelupo Fiorentino che sul motto “fra tradizione ed innovazione” attraversa un vasto territorio alle porte di Firenze.

