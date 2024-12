Sabato si è svolta un’epica sfida tra la National Soccer e il Tolfa Calcio nella città di Ronciglione, durante l'undicesima giornata del campionato Under 16 Provinciale. La squadra di casa, attualmente in testa alla classifica, ha affrontato i giovani talenti guidati dal tecnico Trucchia. Il Tolfa ha schierato Matarazzo tra i pali, difesa composta da Bianchi, Guerra, Zucconi e Rosati, centrocampo affidato a Lapucci e Stefanini, con Boggi e Sociu sugli esterni e le punte Fronti e il prolifico Santecchi. In panchina, a disposizione del mister, Verbo, Moraldi, Gori e Vannicola, mentre Trucchia, Copponi, Gentili e Volpi erano purtroppo indisponibili. L'arbitro Mattia Berretta della sezione di Viterbo ha dato il via alla partita, che ha visto il Tolfa prendere il comando con un gol del capocannoniere Santecchi. Tuttavia la National Soccer ha risposto prontamente, pareggiando con una magistrale punizione dalla trequarti. Il primo tempo si è concluso in parità, ma il secondo tempo ha mantenuto l'atmosfera intensa. Santecchi ha segnato nuovamente portando in vantaggio il Tolfa, ma la National Soccer ha pareggiato con fortuna e ha persino preso il comando. La risposta di Santecchi è arrivata con un altro gol, portando il punteggio finale a un emozionante tre a tre. Una partita che ha regalato spettacolo e gol, confermando il talento e la determinazione delle due squadre. La competizione nel campionato Under 16 si fa sempre più accesa, promettendo emozioni e sorprese nelle prossime giornate di campionato.

