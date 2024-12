A Tolfa si gongola per le brillanti prestazioni delle squadre del settore giovanile: tutti i team del settore "verde" hanno vinto e convinto. È, quindi, iniziata con il botto la stagione agonistica delle giovanili del Tolfa. Per quanto riguarda l'Under 19 il team biancorosso, allenato di mister Trucchia, ha liquidato tra le mura amiche i pari età del Bassano Romano con un perentorio 12/0 che nulla lascia all'immaginazione. Netta la superiorità dei pupilli di patron Alessio Vannicola. Vittoria anche per l'Under 14 di mister Sandro Pallassini che già alle 6.30 erano in macchina per giocare alle 9 a Soriano del Cimino. Alla presenza del vicepresidente Guido Filippini i Giovanissimi del Tolfa stampavano un primo tempo da incorniciare andando in vantaggio con Valerio Buonincontro e fallendo almeno altre 3 ghiotte occasioni da gol con cui avrebbero chiuso l'incontro. Nel secondo tempo la Sorianese è entrata in campo con un altro piglio e ha raggiunto il pareggio con un generoso calcio di rigore, ma i cambi e la volontà di portare a casa il risultato da parte dei collinari del Tolfa sono stati premiati dalla perla del solito Buonincontro, il quale ha portato il Tolfa al raddoppio siglando la prima doppietta stagionale portando il risultato finale di 2 a 1 per i biancorossi. Dulcis in fundo mastodontica prestazione degli Under 17 di mister Cesarini che, pur non essendo a pieno organico, hanno rifilato un sonoro 3-0 al Città dei Papi (Viterbo). Ottima prestazione e gara del ragazzi di mister Cesarini che hanno dominato in lungo e largo la sfida con molteplici occasioni da gol. La sfida è finita 3 a 0 con la marcatura di Tisato e la doppietta di Ghonim. «Buone, anzi buonissime le prime - tuona dalla collina giustamente orgoglioso e soddisfatto il presidente del Tolfa, Alessio Vannicola - dobbiamo continuare con questa volontà e questo piglio: bravi ragazzi, avanti così».

©RIPRODUZIONE RISERVATA