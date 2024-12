I giochi sono fatti e il Tarquinia Calcio del presidente Coluccio e di mister Adus Amici si è laureato campione provinciale della categoria Under 19 con il trionfo di sabato scorso sul campo del fanalino di coda della Pro Alba Canino. Un 1-5 che la dice lunga sulla superiorità dei tirrenici che si sono imposti con le reti di Zedde, Ciciani,Sacripanti e la doppietta di Marzi. Un Tarquinia che è andato dritto alla meta in un finale di stagione caratterizzato da un pareggio e 5 vittorie e che ha finito per stremare la resistenza del Canale Monterano, seconda classificata e che sino all’ultima giornata ha saputo comunque opporgli una certa resistenza. Successo meritato e che arriva dopo averlo sfiorato nella passata stagione sportiva 2022/2023 dove il Tarquinia cedette dopo uno splendido duello soltanto alla formazione civitavecchiese del Dopolavoro. Ora è festa con il ritorno nella categoria regionale che è assume una grande valenza anche nella prospettiva di far crescere atleti interessanti in ottica prima squadra. Questo lo score dei neo campioni che hanno chiuso il campionato con 14 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. In casa per il Tarquinia 8 vittorie, un pari ed un ko e in esterna 6 vittorie, 3 pareggi e una sola gara persa. A completare il quadro il miglior attacco del girone con 62 gol realizzati e la migliore difesa con 21 reti subite. Chiusa la stagione regolare ora il campionato Under 19 lascia spazio alla Coppa Provincia Viterbo e sarà interessante vedere chi succederà nell’albo d’oro alla vittoria della Sorianese nel 2023. Questi gli abbinamenti dei quarti di finale che prenderanno il via da questo fine settimana: primo quarto con il match tra Canale Monterano (seconda) e Maremmana (nona), poi nell’ ordine Ronciglione United (terza)-Fulgur Tuscania (ottava), Atletico Capranica (quarta)-Atletico Santa Marinella Calcio (settima) e Manziana (quinta) contro Jfc Civita Castellana (sesta). Sfide secche con tempi supplementari in caso di parità al 90esimo. Se persisterà la parità si qualicheranno alle semifinali le compagini che giocano in casa per il migliore piazzamento ottenuto durante la stagione regolare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA