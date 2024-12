Tutto pianificato il discorso del calcio giovanile della prossima stagione a Civita Castellana dove prosegue senza interruzioni la collaborazione tra la Flaminia Civita Castellana e la Jfc Civita Castellana. Le due società comunicano che la gestione del Settore Giovanile avverrà in maniera congiunta. L’organizzazione sarà la seguente: Juniores nazionali allenatore Leonardo Spositi (Flaminia Civita Castellana); Under 17 Regionale (2008-2009), allenatore Michele Pagano (Flaminia Civita Castellana); Under 17 Provinciale (2008-2009), allenatore in attesa di conferma (Jfc Civita Castellana); Under 15 Provinciale (2010), allenatore Giacomo Damiani (Jfc Civita Castellana); Under 14 Provinciale (2011), allenatore Emiliano Rovinetti (Flaminia Civita Castellana).

Nei prossimi giorni seguiranno altre comunicazioni con informazioni più dettagliate per Open Day e iscrizioni.

