I match del fine settimana per le nostre compagini partecipanti ai campionati giovanili delle categorie Under 19 e 18.

Per l’ Under 19 Nazionale domani alle 15.30 trasferta a Piancastagnaio (Siena) per la Flaminia Calcio attesa dalla sfida esterna contro la Pianese. I giovani di mister Avincola cercano segnali positivi nel processo di crescita in atto e che li ha portati nelle ultime due uscite a conquistare 4 punti.

Nel campionato Under 19 Regionale girone A domani alle 15 a Vallerano la Favl Cimini Viterbo cerca un altro successo contro il Real Campagnano per portarsi a ridosso dell’altissima classifica, sempre alle 15 in chiave salvezza delicate sfide per il Pianoscarano di mister Troili che ospita la Pescatori Ostia e nel derby della Tuscia tra Sorianese e Montefiascone che mette in palio punti pesantissimi per cercare di uscire dalla pericolosa zona playout.

Si giocano i match della 17esima giornata nel girone unico del campionato Under 19 Provinciale. Fari puntati alle 15 sulla gara esterna della capolista Tarquinia contro la Fulgur Tuscania e sul big match derby tra le inseguitrici Canale Monterano-Manziana. Questi gli altri match del turno di domani: oggi alle 15 Atletico Capranica-Pro Alba Canino, Jfc Civita Castellana-Maremmana. Alle 17 gara Ronciglione United-Atletico Santa Marinella Calcio. Riposa il Pescia Romana.

Infine per la categoria Under 18 Regionale girone A domani alle 18 Cesano-Cura Calcio. Domenica alle 9 Tor di Quinto-Viterbo Fc, alle 11 Pianoscarano-Atletico Roma Nord e alle 15 Fidene-Atletico Cimina. In vetta alla classifica l’Aranova a 56 punti con un + 8 sul Palocco.

Al. Giu. Vir.

