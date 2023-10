UNDER 19 ELITE. Il big match del girone A Elite categoria Under 19 va alla Vigor Perconti. In rimonta la vittoria sul Civitavecchia, Mellini porta avanti i suoi alla mezz’ora del primo tempo, poi nella ripresa ci pensa Beltrammi a far pendere la bilancia sul piatto della Vigor. Oltre ai tre punti la Vigor porta a casa anche l’allungo in vetta e ora, dopo otto giornate, guarda tutti dall’alto con 22 punti. Il Civitavecchia in solitaria è subito dietro a 19 punti, poi un trittico di squadre composto dalla Romulea, il Vescovio e Tor tre Teste che insegue a 15.

UNDER 15 REGIONALE. L’Under 15 regionale batte anche il Montespaccato e rimane saldamente in testa al girone A. Con i nerazzurri a guardare tutti dall’alto ci sono il Cesano e l’Ostiantica. Ci pensano Iovine, Spinelli e Fronti a domare i romani, sul due a zero il gol di Ridoni per gli ospiti. Iovine dopo cinque minuti ne aveva segnati ben due di reti indirizzando da subito la gara sul binario nerazzurro, poi a chiudere l’opera ci ha pensato Spinelli, in gol a metà primo tempo e a tre minuti dalla fine, con la ciliegina sulla torta servita sul finire di gara dal sottoetà per questa categoria Fronti. Vittoria con dedica a Scognamiglio che, dopo un infortunio, ritornava a giocare una gara ufficiale. Questa mattina alle ore 10 i 2009 andranno a fare vista alla Polisportiva Favl Cimini.

Si ferma il cammino dell'Under 17 Elite in casa del Vescovio. In vantaggio con Gagliardini si fa poi trafiggere tre volte, regalando l'intera posta in palio alla squadra di casa. I nerazzurri scendono in quinta posizione, la vetta in mano al Trastevere è lontana quattro lunghezze, mentre la zona playoff, occupata nell'ultimo posto utile da Romulea e Accademia, dista un solo punto. Partono bene i ragazzi di Massimiliano Pane e dopo quattro minuti sono già in vantaggio. Calise calibra da far suo il cross e Gagliardini è lesto a deviare, quanto basta, per battere Inesi. Il gol a freddo invece che alimentare spegne e i neroazzurri si adagiano, permettendo sette minuti dopo al Vescovio di riagguantare il pari con Carnevale. Tra il 36esimo e 41esimo i padroni di casa, con due gol in fotocopia sugli sviluppi di un corner, segnano ancora con Pannicelli e Carnevale, andando così negli spogliatoi col doppio vantaggio. I nerazzurri partono bene nella ripresa e con Calise, per due volte, hanno sui piedi il pallone per accorciare, ma per metterlo sui taccuini bisognerà aspettare la mezz'ora quando su corner calciato da Calise ci penserà Biondi di testa a siglare il gol del due a tre. Finale convulso, l'occasione per il pari il Civitavecchia ce l'ha per due volte nel giro di un secondo, ma dapprima la sfera calciata da Calise si spegne sulla traversa e poi, sugli sviluppi, è invece Pane a vedersi respingere il tiro dall'estremo difensore del Vescovio. Questa mattina i 2007 alle ore 9 al Tamagnini attendono l'Ostiamare seconda in classifica.

UNDER 16 ELITE. I 2008 nerazzurri sabato sono caduti pesantemente tra le mura amiche. Il Villalba ne ha segna quattro al Tamagnini, a poco sono serviti i gol di Romano e Marcelletti. Partenza shock dei nerazzurri che nei primi venti minuti ne incassano tre, Romano li rimette in carreggiata prima dello scadere ma, in apertura di ripresa, il Villalba segna ancora rendendo buono solo per le statistiche il gol di Marcelletti.

Ieri, invece, in casa del Montespaccato il Civitavecchia nella gara valida per la 6^ giornata ha vinto per 4-3 grazie alla doppietta di Pane e alle reti di Emili e Ricci. Con questo successo, il terzo stagionale, i classe 2008 si posizionano al quarto posto in classifica con 10 puunti all’attivo in compagnia del Villalba. Sabato alle ore 17 al Tamagnini c’è l’Urbetevere, al momento seconda in graduatoria.

UNDER 14 ELITE. Nella fiera del gol la spuntano i 2010 dell'Under 14 Elite della Dabliu. Saranno ben 8 le reti messe a segno, dove a un primo tempo arido di realizzazioni (1) farà eco una ripresa che, tra autogol (uno per parte) e marcature varie, vedrà lievitare il punteggio fino al 5-3 finale per i romani. I nerazzurri perdono la vetta e permettono alla Dabliu di scavalcarli. In testa la Roma festeggia anche il mezzo passo dei Red Tigers e guida in solitaria con 16 punti, a scendere troviamo la Dabliu a 15, il Red Tigers a 14 e i nerazzurri a 13.Nel primo tempo Angrisano da il là per i suoi, poi al ritorno in campo in dieci minuti si scatenano i marcatori, autogol compresi. Zeno riporta i nerazzurri sul pari ma sei minuti dopo un autogol permette alla Dabliu di andare ancora avanti. A questo punto fa di nuovo capolino l'autogol, questa volta è di un giocatore della Dabliu, che permette al Civitavecchia di riportarsi sul pari. Neanche il tempo di rimettersi a posto che sale in cattedra Remigi, il numero 4 con una doppietta, nel mezzo segnerà anche Basili per la Dabliu, renderà vana la marcatura di Fronti. Sabato al Tamagnini alle ore 15 i nerazzurri attendono i Red Tigers.

