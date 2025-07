L’Asd Montefiascone Calcio è lieta di invitare tutte le ragazze al primo Open Day di calcio femminile, un’occasione unica per vivere una giornata di sport, divertimento e condivisione sul campo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 luglio dalle 17.30 alle 19.30 presso il campo Sportivo Comunale “Le Fontanelle” di Montefiascone. L’evento è dedicato a tutte le bambine e ragazze nate tra il 2018 e il 2007, (8-18 anni), con o senza esperienza calcistica. Le partecipanti saranno attese da allenamenti divertenti e coinvolgenti con tecnici qualificati, attività di gruppo e prove sul campo. Ci sarà poi l’incontro con lo staff e la presentazione della stagione 2025/2026, informazioni su tesseramenti, corsi e squadre giovanili. Per poter partecipare basta mandare una email o un messaggio WhatsApp all’email montefiasconecalcio@virgilio.it, oppure telefonando al 391-7088288. Per partecipare serve inoltre abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o da calcio e tanta voglia di divertirsi.

