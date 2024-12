Ancora una vittoria per l'invincibile armata dell’Under 14 Provinciale dell'Allumiere. I biancoazzurri allenati da mister Pietro Pistola si sono imposti per 3-1 contro l’Evergreen Civitavecchia. Per l'Allumiere sono scesi in campo Marzola, Cirilli, Marocchi, Granella, Brunori, Stefano Fracassa, Mazzarani, Scocco, Cammilletti, Sposito e Stefanini. Sono poi subentrati nel secondo tempo Damiano Fracassa, Luca Sgamma, Castellano, Ciancio, Iacomelli e Matricardi.

È stata una bella partita dove il vento l'ha fatta da padrone con il pallone quasi ingestibile per entrambe le squadra. I ragazzi di mister Pistola sono stati più forti anche del maltempo e hanno saputo dire la loro. Lo score dell'Allumiere è stato realizzato con i gol di Stefanini nel primo tempo, di Sposito e Sgamma nella ripresa. La partita è stata giocata correttamente, ma con determinazione da parte di tutte e due le squadra, i pupilli di patron Diego De Paolis però hanno avuto una marcia in più e sono riusciti ad imporsi e a mettere nel carniere 3 punti preziosi. Mister Pistola sta preparando i suoi per l'impegno della prossima settimana, quando i biancocelesti dovranno vedersela contro il Rim.

«Sono soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi - afferma entusiasta il tecnico Pistola - e mi complimento con tutti loro che stanno dando il massimo».

