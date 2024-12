La formazione Under 17 Provinciale del Pianoscarano si è aggiudicata la prima delle Coppe Provincia di Viterbo messa in palio dalla Delegazione Figc con le sfide post campionato. Un titolo fortemente voluto dalla grande famiglia rossoblu e che è stato ottenuto grazie al largo 5-1 conseguito nella finalissima con il Montefiascone disputata nello scorso fine settimana sul campo neutro di Sutri. Questo il resoconto molto toccante pubblicato sul profilo Facebook del club rossoblu dal direttore sportivo Massimo Nobile: “ll giorno dopo è ancora più bello. Un dolce risveglio. Ma questo trofeo , questa coppa , questi ragazzi sono solo i titoli di coda di un film meraviglioso durato una stagione. Una stagione dove, seppur con qualche ferita e qualche incidente di percorso, i nostri colori hanno brillato in tutte le competizioni dove sono stati chiamati a difendere l’onore e l’orgoglio del quartiere. Ma ci vuole un grazie speciale, perché dietro tutto questo, dietro ad ogni successo (o anche insuccesso che fa parte comunque dello sport) ci stanno persone speciali he lavorano per ottenere questo. Ci sta un presidente come Alessandro Cuboni (a proposito, tutta sua l’intuizione/volontà di far giocare ai nostri ragazzi il campionato Under 17 , nonostante anche il mio parere tutt’altro che favorevole. Chapeau pres sempre presente e vigile in ogni situazione come un padre per ogni tesserato, Andrea Teodoro e Andrea Santini, che pur non comparendo mai in post o foto dei nostri social spingono forte dalle retrovie verso una sola direzione facendoci sentire la presenza della dirigenza, quella tosta, quella sicura di quello che vuole, il direttore sportivo Iacomini (per noi tutti Peppe) che anche se super impegnato con il lavoro in prima squadra non ha mai mancato di buttare un occhio, suggerimento o un aiuto su tutta l’area tecnica. E poi lo staff, con i mister , Scuola Calcio e agonistica, preparatori dei portieri , sempre più presenti tecnicamente e preparati capitanati dal grande Gianni Frillici, il prof, che ha ormai impresso la sua impronta sui muscoli e i polmoni di tutti i nostri atleti. Dirigenti, tutti, sempre disponibili e impegnati a collaborare, aiutare, coadiuvare ogni attività. La segreteria, Irene e Alessandra (distaccata in quel di Vitorchiano), la first lady (Sonia) chiusa in lavanderia, Marietto, Emanuele, Paolo e poi tutti i nostri ragazzi dai Primi Calci alla prima squadra con i loro genitori, amici e parenti a fare il tifo corretto (quasi sempre) leale e viscerale per i nostri colori. Ecco il grazie speciale che va a tutta questa gente perché senza tutto questo, senza tutte queste persone, senza tutti voi, probabilmente, anzi, sicuramente, non ci sarebbe questa foto».

