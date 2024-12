Si è concluso nello scorso fine settimana il 1° National Soccer Camp organizzato dal club del National Soccer Ronciglione. Questo il comunicato del club: “Un ringraziamento va a tutti i bambini e alle loro famiglie che hanno abbracciato questo progetto con entusiasmo, progetto che contiamo di ripetere in futuro. Ringraziamo i mister Cristiano, Irene, Danilo e Giacomo per la professionalità e il grande impegno, i nostri ragazzi dell' agonistica che si sono resi disponibili a dare supporto, assistendo i bambini dentro e fuori dal campo e non ultime Simona e nonna Anna per i deliziosi pranzetti. Vi aspettiamo la prossima estate, buone vacanze a tutti».

Miglior modo quindi non poteva esserci per la compagine cimina di calcio giovanile che nelle ultime stagioni ha fatto passi da gigante sia a livello di attività di base che nell’agonistica come dimostrato dagli ottimi campionati disputati dalle compagini Under 16 e Under 15 Provinciali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA