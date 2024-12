È un Ladispoli che sorprende, quello targato Under 19 Elite, che vince anche sul campo di Palocco.

Urbani e Pelizzi fanno gioire mister Bernadini, che può vantare una squadra caparbia e solida.

I rossoblu vincono per 1 -2, compiono un bel salto in avanti in classifica, portandosi a ridosso delle grandi.

Quarto posto in classifica insieme all'Antica Aurelio con 35 punti in classifica, la zona play off a un passo, motivo che sta trascinando la formazione ladispolana verso un obietto per il quale era difficile scommetterci alla vigilia.

Eppure mister Bernardini non hai mai smesso di crederci. «A parte la gara di sabato, a mio avviso giocata con astuzia e temperamento, a questi ragazzi devo fare i complimenti per come si stanno comportando - commenta il tecnico - . Bene tutti, è un gruppo unito ed il risultato non è scontato, è figlio di un progetto partito un anno fa. Ora ci proviamo, vogliamo fare i playoff».

Tanta soddisfazione anche da parte di Simone Vaccargiu, centrocampista e capitano del Ladispoli: «È stata un’importante vittoria, ci lancia nelle zone alte, che speriamo di conservare sino alla fine, visto che la nostra aspirazione è di disputare il playoff. Noi ci crediamo, abbiamo un calendario non facile, ma ce le metteremo tutta per arrivare alle finali. Un sogno per una squadra che lo scorso anno era nei regionali».

