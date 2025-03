Un Fiumicino che vince sia dentro che fuori dal terreno di gioco. La società aeroportuale, militante nel girone A di Eccellenza, durante lo scorso weekend ha ritrovato contro la Romulea una tanto attesa vittoria che mancava da svariato tempo a questa parte. La testa dei rossoblu, però, seppur ultimi in classifica, va anche ad attività extra campo che fanno di loro una realtà societaria attenta sotto qualsiasi punto di vista. Le iniziative messe in piedi come quelle in occasione della precedente Festa della Donna ne sono la dimostrazione di ciò, stesso discorso vale per quanto andrà in scena dal prossimo primo aprile e ogni martedì/giovedì sino alla fine della stagione. Infatti, presso l'impianto sportivo Sporting - situato in Via Aldo Quarantotti 50 - la compagine aeroportuale aprirà ancora una volta le porte del mondo Women. In particolar modo per le ragazze nate dal 2010 al 2017 e quindi di appartenenza alle categorie Under 12 e Under 15, ci sarà la possibilità di svolgere degli allenamenti a costo gratuito. Per chi volesse cimentarsi in questa nuova esperienza dovrà contattare il numero telefonico 3395896369.

