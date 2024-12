Va agli Under 17 Elite del Civitavecchia il derby del Tirreno contro il Ladispoli. Finisce tre a due per i ragazzi di Massimiliano Pane. Gara che si infiamma nella ripresa dopo il vantaggio ad opera di Minervino a metà primo tempo. Di Cicco riporta tutto sul binario di parità al secondo, ma dopo soli tre minuti ci pensa Billi a ristabilire le distanze. Da lì in avanti è un tuffo in apnea verso il fischio finale, Capparoni al 23esimo riporta in parità la gar, ma a definirne la vittoria ci pensa dal dischetto Calise a siglare il definitivo tre a due. Vittoria che a tre giornate dal termine dà ai nerazzurri un tassello importante per la salvezza diretta senza passare dai playout, con otto lunghezze di vantaggio sull’Atletico Vescovio quintultimo. Basterà, quindi, fare un punto nelle prossime tre gare. Derby doveva essere e così è stato nei novanta minuti, se sul fronte nerazzurro c’era da mantenere lo status tranquillo di classifica dall’altra ci si giocava il riavvicinamento alla quarta posizione. I nerazzurri al ventiduesimo sono già avanti, punizione di Calise con i ragazzi di Pane bravi a rimanere pronti a colpire sul cross seguente, dove Minervino anticipa di testa Truppi per il gol. In avvio di ripresa da fuori area Di Cicco beffa Galimberti, ma dura pochissimo il pari perché a riportare avanti i nerazzurri ci pensa Billi sugli sviluppi di un corner. Il Ladispoli spinge e in ripartenza con Capparoni riagguanta il pari, poi la gara si infiamma e nove minuti dopo Greco, atterrato in area, dà l’opportunità a Calise di battere dagli undici metri il penalty vincente.

IL TABELLINO. 23^ giornata Under 17 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Ladispoli: 3-2.

Marcatori: 22’pt Minervino, 5’st Billi e 32’st rig. Calise (C); 2’st Di Cicco e 23’st Capparoni (L).

Arbitro: Tiziani di Civitavecchia.

Ammonizioni: Pierucci, Cabras, Truppi, Santori, Di Cicco, Tarquini.

Civitavecchia Calcio 1920: Galimberti, Garbetta, Pierucci, Minervino, Gagliardini, Nustriani, Greco, Fanali, Billi, Calise, Di Perna. A disposizione: Marri, De Marchis, Cabras, Biondi, Piermarini, Leoni, Lubrano, Boccuni, Marcantoni. Allenatore: M. Pane.

Academy Ladispoli: Truppi, Santori, Bugiantella, Di Cicco, Bugliazzini, Tarquini, Capparoni, Bolanowski, Riccardi, Fumasoni, Belloni. A disposizione: Cecaloni, Apostoli, D’Agostino, Blanchi, Fracas, Kurtagja, De Angelis, Sciarra, Ciavattini. Allenatore: A. Brunelli.

(Articolo in collaborazione con Maurizio Spreghini).

