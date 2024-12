Grande gioia a Celleno per la vittoria della locale formazione degli Under 15 (Giovanissimi) della Coppa Provincia di Viterbo. La truppa biancorossa nella finalissima disputata sul campo neutro di Soriano nel Cimino ha avuto la meglio per 2-1 sui pari età del National Soccer Ronciglione con le reti di Corsi e Gasbarri, per gli sconfitti gol della bandiera di Bianchini. A fine match grande entusiasmo nel clan della Polisportiva Celleno per un risultato che nessuno avrebbe sperato di poter raggiungere ad inizio stagione e invece dopo un ottimo campionato concluso con la quarta posizione è arrivata questa affermazione che diventa “storica”. A premiare il team il delegato Figc di Viterbo Angelo Moracci presente con alcuni componenti della delegazione e con Luigi Gasbarri presidente della sezione Aia di Viterbo.

Con questa finalissima tutte le Coppe Provincia di Viterbo si sono disputate e il quadro completo delle vincenti dalla Terza Categoria è stato il seguente: Coppa Provincia Terza Categoria vinto dal Tarkna Tarquinia; Coppa Provincia Under 19 successo del Ronciglione United; Coppa Provincia Under 17 successo del Montefiascone; Coppa Provincia Under 16 vinta dal Cura Calcio; Coppa Provincia Under 15 primato del Celleno e infine Coppa Provincia Under 14 con l’affermazione dell’Anguillara. Con questa ultima finale si è conclusa l’attività agonistica della Delegazione Figc di Viterbo per la stagione 2023/2024.

