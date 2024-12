Quarta giornata di andata nel campionato dell’Under 19 Nazionale e la Flaminia Calcio oggi alle 17 a Ronciglione ospita la capolista a punteggio pieno Roma City che condivide il primato in classifica con la Fulgins Foligno. Si gioca a Ronciglione perché il Madami è stato sottoposto a lavori del manto erboso. Rossoblu che vanno in cerca del terzo risultato utile per allungare la serie positiva e per confermare quel processo di crescita evidenziato nelle ultime uscite per la soddisfazione di mister Spositi e del suo staff.

Oggi prende il via anche il campionato Under 19 Regionale dove sono presenti ben cinque squadre della Tuscia che se la vedranno contro formazioni romane e del comprensorio di Civitavecchia. Il programma della prima giornata inerenti le viterbesi è il seguente: alle 15 trasferta a Palocco per il Montefiascone di mister Vittori, esordio casalingo per il Pianoscarano contro l’Ostiantica e per la Sorianese che riceve la visita della Boreale, a completare il quadro il primo derby della stagione tra gli juniores della neo promossa Tarquinia Calcio e la Favl Cimini allenata dal tecnico Tessicini.

