Una stagione più che positiva per il settore agonistico del Fiumicino Calcio, che chiude l’annata 2024/2025 con numeri importanti, piazzamenti di prestigio e una crescita evidente su tutti i fronti. In 130 partite ufficiali disputate, le squadre rossoblu hanno totalizzato ben 257 punti, con una media di 1,98 punti a match. Le 79 vittorie stagionali (40 tra le mura amiche) certificano l’identità vincente del club, che ha trovato la via del gol 264 volte, subendone 145, a dimostrazione di un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Solo 31 le sconfitte, a testimonianza della continuità e della solidità delle formazioni giovanili.

RISULTATI CATEGORIA PER CATEGORIA. Stagione in chiaroscuro per l'Under 19, in Juniores Elite. Il settimo posto finale conferma una competitività importante, ma anche margini di miglioramento per il salto di qualità definitivo. Under 18 da sogno. Nei Regionali i ragazzi classe 2007 hanno brillato, chiudendo secondi nel proprio girone e dimostrandosi una delle formazioni più forti. Il rammarico resta per le eliminazioni ai calci di rigore sia in semifinale contro il Tor di Quinto, sia nel terzo turno di Coppa Lazio con l’Asa. Due ko dolorosi, ma che non cancellano quanto di buono fatto vedere. Quarta posizione, invece, per l'Under 17 negli Allievi Regionali. Tanta crescita per un gruppo che ha tenuto testa alle big del campionato. Chiudono al quinto posto gli Under 16, con buone individualità e un gioco in continua evoluzione. Sesti in un girone molto equilibrato, ma con diverse prestazioni di alto livello che fanno ben sperare per il futuro. Questo il risultato degli Under 15, nei Giovanissimi Regionali. Chiude l'Under 14, il vero fiore all’occhiello dell’anno. Dominio nel campionato e promozione diretta in Elite, grazie a una stagione strepitosa chiusa al primo posto.

UN PROGETTO IN CRESCITA. Il bilancio 2024/2025 testimonia un progetto solido e ambizioso, fondato sulla crescita dei giovani e sull’identità tecnica costruita negli anni. Il Fiumicino Calcio, grazie a una struttura competente e a un lavoro quotidiano sui campi, si conferma un riferimento nell'ambito calcistico laziale. La promozione dell'Under 14 in Elite e il primo posto dell’Under 18 nei Regionali sono i segnali più forti di una cantera in salute e in continua evoluzione. E ora, con la stagione 2025/2026 alle porte, c'è entusiasmo, voglia di confermarsi e magari alzare ulteriormente l’asticella.

